كان يقضي عقوبة بالسجن.. وفاة رجل الأعمال محمد الأمين
رجل الأعمال المعروف كان يقضي العقوبة في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل قبل نقله إلى المستشفى منذ أشهر
توفي اليوم الأحد رجل الأعمال المصري محمد الأمين في مستشفى السلام الدولي متأثرا بمرض السرطان.
توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد الأمين في مستشفي السلام الدولي متأثرا بمرضه ، محمد الأمين كان يقضي العقوبه في مركز وادي النطرون للاصلاح والتأهيل ، وتم نقله إلي مستشفي السلام منذ عدة أشهر ، وقد وافته المنية منذ قليل ، رحمه الله رحمة واسعه— مصطفى بكري (@BakryMP) December 18, 2022
وأعلن الكاتب الصحافي مصطفى بكري، وفاة محمد الأمين عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بتغريدة كتب فيها "توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد الأمين في مستشفى السلام الدولي متأثرا بمرضه، محمد الأمين كان يقضي العقوبة في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، وتم نقله إلى مستشفى السلام منذ عدة أشهر، وقد وافته المنية منذ قليل، رحمه الله رحمة واسعة".
صراع مع السرطان
وكان رجل الأعمال محمد الأمين قد انتقل إلى مستشفى السلام الدولي بعد إصابته بسرطان في الرئة.
يذكر أن محمد الأمين من أشهر رجال الأعمال في مصر والوطن العربي، ومن مواليد قرية الشيخ هارون بمحافظة بني سويف.
كان يقضي عقوبة
وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قضت بسجن محمد الأمين 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر، وطعن دفاعه على الحكم أمام نقض وتحدد جلسة 28 يناير لنظر الطعن.
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