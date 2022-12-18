بيغ رامي يخسر "مستر أولمبيا".. ويحل في المركز الخامس

فاز الإيراني هادي شوبان، بلقب "مستر أولمبيا"، متفوقا على المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، الذي فاز باللقب عامي 2020 و2021.

جاء "بيغ رامي" في المركز الخامس بالبطولة التي نافس فيها الرياضي المصري بفئة الوزن المفتوح.

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فيما حلّ ديريك لونسفورد في المركز الثاني، ونيك ووكر ثالثا، وبراندون كاري في المركز الرابع.

"1.6 مليون دولار"

ويبلغ إجمالي جوائز عروض "مستر أولمبيا" لعام 2022 حوالي 1.6 مليون دولار، وهي نفسها جائزة نسخة العام الماضي.

وتوج بيغ رامي، العام الماضي، بلقب بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، للمرة الثانية على التوالي، ضمن المنافسات التي أقيمت في ولاية فلوريدا الأميركية.

"توج مرتين"

ويعد السبيعي اللاعب الـ16 الذي يتوج بلقب مستر أولمبيا منذ انطلاق البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام عام 1965، ويصنف على أنه اللاعب العربي الوحيد الذي أحرز اللقب في مناسبتين.

وكان اللبناني سمير بنوت أول لاعب عربي يحرز لقب بطولة مستر أولمبيا للمحترفين عام 1983.