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الزوجة
من الحادث

حادث أفزع المصريين.. ذبح زوجته بسكين وسط الشارع

الزوج أقدم على جريمته لشكه في وجود علاقة تجمع زوجته بشخص آخر

القاهرة - العربية.نت
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في حادثة تقشعر لها الأبدان، أنهى شخص حياة زوجته بواسطة سكين، وأصاب شخصاً آخر أيضا بجرح قطعي، وسط الطريق العام بمحافظة الشرقية بمصر، لمجرد شكه في وجود علاقة بينها وبين شخص آخر.

وبدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الشرقية إخطارًا من المباحث الجنائية بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة وإصابة شخص آخر بجرح قطعي في الطريق العام في دائرة مركز شرطة ههيا.

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جرح قطعي

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل السيدة على يد زوجها، الذي أنهى حياتها بواسطة سلاح أبيض (سكين)، وأصاب كذلك شخصًا آخر بجرح قطعي.

وتم ضبط المتهم ويدعى "السيد.ح" وشهرته "كتكوت" وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، ونقل المصاب إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة ههيا، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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