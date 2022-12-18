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المصور يوسف ناصر

مصري عمره 19 عاماً.. قصة أفضل مصور شاب هاو بالعالم

الموقع الرسمي للمجلة البريطانية أشاد بموهبة الشاب يوسف ناصر الطالب في المستوى الأول بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما

القاهرة - العربية.نت
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ليصبح أول مصري عربي وإفريقي يحصد اللقب، فاز المصور الشاب يوسف ناصر صاحب الـ 19 عاماً بجائزة "أفضل مصور شاب هاو في العالم" لعام 2022 في مسابقة مجلة " Amateur Photographer" البريطانية.

المصور
المصور

موهبة لها مستقبل

وكتب الموقع الرسمي لمسابقة المجلة الأسبوعية الأقدم في المملكة المتحدة: "يوسف موهوب جدًا بالنسبة لسنه، ويمكن أن يكون أمامه مستقبل مشرق".

المسابقة كانت مخصصة للمصورين الهواة فقط وليس المحترفين، وهي مخصصة للمصورين الشباب للمرحلة العمرية من 13 لـ 21 عاما، والفئة الثانية للمرحلة العمرية فوق الـ 21 عاما، وهي عبارة عن 10 مراحل، كل مرحلة تستمر لمدة شهر، حيث تبدأ في فبراير وتنتهي في ديسمبر من كل عام.

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مراحل المسابقة

ويمر المتسابقون خلالها بـ 10 جولات، حيث تكون كل جولة لـ نوع معين من التصوير، وتستغرق الجولة الواحدة حوالي شهر.

وفاز يوسف في 5 جولات من ضمن الـ10، وهي مركز ثاني في Action، مركز ثالث في People، ومركز ثالث في Travel، مركز رابع في Street، مركز سادس في Low Light.

وتمكن بذلك من حصد 400 نقطة من نقاط الجولات التي شارك بها، ليحصل على لقب المصور الهاوي الشاب لعام 2022، Young Amateur Photographer of the Year، ويصبح أول شاب مصري عربي إفريقي يحصل على هذا اللقب.

ويدرس يوسف ناصر ابن الـ 19 عاماً في المستوى الأول بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما.

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