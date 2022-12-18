اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرجل الأصفر
الرجل الأصفر

من هو الرجل الأصفر الذي زار مصر.. وما قصته؟

راندوف شاب من جنوب إفريقيا دفعه عشقه للون الأصفر إلى اعتماده في كل ممتلكاته وتفاصيل حياته

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ليس فقط مرتديا اللون الأصفر من رأسه إلى أسفل قدميه، لكنه أيضاً لوّن لحيته وحواجبه بنفس اللون، إنه الرجل الأصفر من جنوب إفريقيا والذي يزور محافظة الأقصر المصرية حالياً.

عشق راندوف -البالغ من العمر 40 عاماً من مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا- للون الأصفر جعله يتميز في كل شيء، فبدءا بملابسه جميعها إلى أحذيته، وساعاته ونظاراته، وسيارته وحتى حقائب سفره كلها صفراء اللون.

عشق للأصفر

وحتى النادي الذي يشجعه فهو "روسيا بورتموند" بالدوري الألماني والذي يرتدي قميصاً أصفر، كما يشجع في كأس العالم منتخب البرازيل وهو يرتدي نفس اللون أيضاً.

وعن مدينة الأقصر التي يتواجد فيها حالياً، قال راندوف لـ"العربية.نت": "لقد استمتعت بحسن الضيافة.. إنها مدينة جميلة ولا تصدق.. وتعد أكبر متحف في العالم".

ولفت الرجل الأصفر من جنوب إفريقيا إلى أن هذه ليست زيارته الأولى لمصر، بل زارها سابقاً منذ 25 عاماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين طلب الاستعداد للعقوبات الغربية قبل شهر من حرب أوكرانيا بوتين طلب الاستعداد للعقوبات الغربية قبل شهر من حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط