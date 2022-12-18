لتخليص العالم من التشرد.. اعترافات صادمة لطبيب "الأجنة المحروقة"

فيما لا تزال قضية الطبيب المصري المتهم بإجراء عمليات إجهاض داخل مركز شهير بمحافظة الجيزة والتخلص من الأجنة بإلقائها للكلاب، تشغل الرأي العام في مصر، كشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل اعترافات "طبيب كرداسة"، كما أطلق عليه إعلامياً.

ورغم عدم اعترافه بواقعة الإجهاض في تحقيقات النيابة، فإنه أقر في التحقيقات المبدئية بإنشائه المركز الطبي الكائن بقرية كومبره دائرة مركز كرداسة منذ عام 2017، وأنه مرخص لإجراء العمليات الخاصة بالنساء والتوليد، وأنه منذ بدء عمل ذلك المركز، وأنه يجري عمليات إجهاض للفتيات الراغبات في إجراء تلك العملية نتيجة حملهن سفاحًا أو الراغبات في إجهاض حملهن لأسباب مختلفة نظير أجر مادي وقدره 1500 جنيه عن كل حالة بمعدل عملية أو عمليتين أسبوعيًا، وأنه يقوم بحرق متحصلات ذلك الإجهاض من أجنة بالمحرقة المتواجدة أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي.

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تخليص العالم من التشرد

وعلل في اعترافاته التي سبقت التحقيقات الرسمية إتيانه لتلك الأفعال لتخليص العالم من ميلاد أطفال مشردين يمكن أن يصبحوا مجرمين في المستقبل.

وحول تورطه في إجهاض امرأة حبلى تدعى (ك.م.ح)، عمدًا باستعمال وسائل مؤدية لذلك وهي إجراء تدخلات جراحية والتي أدت إلى إجهاضها بالاشتراك مع آخرين، نفى "طبيب كرداسة" الواقعة معللا تواجده في المركز في هذا التوقيت لعمل جراحة استئصال خراج في الرحم لمريضة بالمركز.

خراج في الرحم

وحول اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد تقديمها للتعاطي على النحو المبين بالتحقيقات، أكد أنه يستخدم الكيتامين فقط في العمليات الجراحية، أما شريطا الأقراص فنفى معرفته عنهم.

وعن حيازة سلاح ناري "مسدس" دون ترخيص، أكد أنه مسدس صوت فقط وأن الطلقات المضبوطة هي صوت أيضاً.

وحول طبيعة التدخلات الطبية التي كان يجريها بالمركز الطبي خاصته، قال إنه كان يجري جميع عمليات النساء والتوليد المصرح بها، وعمليات الإجهاض المسموح بها أيضاً إذا كانت الحالة تستدعي ذلك كالنزيف الحاد أو انقطاع نبض الجنين.

محرقة للتخلص من الأجنة

وحول تفسيره لتواجد محرقة أعلى سطح العقار المتواجد به المركز خاصته، قال إنه للتخلص من المخلفات الطبية، وعن عثور النيابة العامة أثناء معاينة تلك المحرقة على 3 أجنة محروقة، قال إنها بقايا أجنة مشوهة يتخلص منها بطريقة غير قانونيه لتأخر شركة جمع النفايات الطبية المتعاقد معها.

يذكر أن طبيب كرداسة كان قد اعترف في التحقيقات الأولية بكون تلك الأجنة من متحصلات عمليات الإجهاض.

وكانت تحريات مباحث الجيزة، قد أكدت قيام طبيب أمراض نساء صاحب مركز شهير في كرداسة بعمليات إجهاض بالاشتراك مع 5 آخرين، والتخلص من الأجنة بحرقها وإلقاء بعضها للكلاب.