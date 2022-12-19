حالة نادرة.. ولادة طفلة مصرية يكسوها الشمع

شهدت محافظة الغربية شمال مصر، اليوم الاثنين، حالة نادرة حيث ولدت طفلة مكسوة بالشمع الخالص.
واستقبل مستشفى المحلة العام ولادة نادرة لطفلة في وضع صحي خطير، حيث ولدت وقد أحيط جسمها بالكامل بالشمع، فيما احتار الأطباء في تفسير سبب الحالة التي يواجهونها لأول مرة.
وقرر الطاقم الطبي وضع الطفلة في حضانات المستشفى وإخضاعها إلى الملاحظة الطبية الكاملة فيما تبين أن الشمع ملتصق بجسد الطفلة منذ أن تكونت كجنين كامل في رحم والدتها.
وأصدر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته بإعداد تقرير دوري عن حالة الطفلة، وضمان توفير الرعاية التي تتزامن مع ظروفها الصحية، وفق جدول زمني محدد وكامل.
من جانبه، كشف الطاقم الطبي أن سبب حالة الطفلة ربما يرجع إلي زواج الأقارب ووجود خلل في الجينات يؤدي لخلل شديد في الجلد عند الولادة، مما يعد مرضا نادرا يسمي "collodion baby" مشيرا إلى أن نسب شفاء الطفلة ضعيفة، بسبب الجينات الوراثية وعامل الإنجاب لدى الأم ومقومات رحمها.
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