"تعدّى على شاب وصوره عارياً".. حبس شقيق الإعلامية القتيلة شيماء جمال

في واقعة غريبة، قررت الجهات الأمنية المصرية حبس شقيق الإعلامية القتيلة شيماء جمال 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على شاب وتصويره عارياً.

وجاءت عملية القبض على إكرامي جمال بسبب قيامه بالتعدي على شاب بالضرب في منطقة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة ثم قام بتصويره متجردا من ملابسه.

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تعدٍّ بالضرب وانتهاك خصوصية

واستمعت جهات التحقيق المعنية إلى أقوال الشاب المعتدى عليه، والذي أوضح أنه نجل شقيقة طليقة المتهم إكرامي شقيق المذيعة شيماء جمال، وأن المتهم استدرجه إلى منزله بمنطقة السلام بمصر الجديدة.

وأوضح الشاب أنه ما إن دخل معه المنزل حتى بدأ في ضربه والتعدي عليه، ثم أجبره على خلع ملابسه وصوره عاريا بهاتفه المحمول.

وتحفظت النيابة على هاتف المتهم لحين تفريغ محتوياته واستكمال التحقيقات.

ووفق أحكام قانون العقوبات المصري فإنه يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 5 سنوات كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.

قضية هزت مصر

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكماً نهائياً قبل شهرين بإعدام القاضي أيمن حجاج، وصديقه حسين الغرابلي، المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، زوجة الأول، ودفن جثمانها داخل مزرعة في منطقة البدرشين في القضية التي هزت الرأي العام المصري قبل عدة أشهر.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين المحبوسين احتياطيا، إلى محكمة جنايات الجيزة في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار والترصد.