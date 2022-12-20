السيسي إلى الأردن للمشاركة بمؤتمر دعم العراق وأمنه

توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الأردن للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن مشاركة الرئيس السيسي تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، مضيفاً أن المؤتمر يسعى إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021.

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مسار الحوار البناء

وقال راضي إن المؤتمر يبحث السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزيارة سوف تشهد عدداً من اللقاءات الثنائية للسيسي مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيها لقاء العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الصعد، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيشارك أيضاً في قمة ثلاثية مع كل من الملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي، والتي تهدف إلى دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء.