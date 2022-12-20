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محمد شاهين

بعد خضوعه لعملية مفاجئة بالرياض.. فنان مصري يكشف تطورات صحته

الفنان محمد شاهين كان يشارك بمسرحية "فرصة سعيدة" في موسم الرياض

القاهرة - العربية.نت
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بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في السعودية أثناء تواجده لعرض مسرحية "فرصة سعيدة"، كشف الفنان محمد شاهين تفاصيل ما حدث له.

وقال الفنان المصري في تصريح صحافي محلي، إنه تعرض لأزمة قلبية مؤخرا أثناء تواجده في السعودية للمشاركة بالمسرحية في موسم الرياض، وخضع إلى عملية جراحية طارئة لتركيب دعامتين، مؤكدا أنه سيعود إلى مصر قريباً.

وطمأن شاهين جمهوره، لافتا إلى أنه يتمتع حاليا بحالة صحية جيدة، وفي تحسن كبير، مطالبا إياهم بالدعاء له بالشفاء العاجل.

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فرصة سعيدة

يذكر أن مسرحية "فرصة سعيدة" بطولة غادة عادل وشريف سلامة، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد رضوان، وكريم مغاوري، ومنير مكرم، ومعتزة عبد الصبور، والعمل من تأليف وليد الهندي، ومن إخراج أشرف زكي.

وكان مسلسل "الليلة واللي فيها"، آخر أعمال محمد شاهين، والعمل من تأليف محمد رجاء ومن إخراج هاني خليفة، وضم عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم زينة، سماح أنور، مؤدي الراب أب يوسف، وغيرهم من الفنانين.

وكانت أول مشاركات محمد شاهين في فيلم "حريم كريم" من بطولة مصطفى قمر وياسمين عبد العزيز ونخبة من النجوم.

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