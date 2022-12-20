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أخر تدوينة للشاب المتوفي

من فرحته مات.. وفاة شاب مصري ابتهاجاً بفوز ميسي بكأس العالم

الشاب مصطفى غمرته السعادة بتحقيق نجمه المفضل ليونيل ميسي حلمه في الفوز بكأس العالم

القاهرة- العربية.نت
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من شدة سعادته بفوز المنتخب الأرجنتيني بقيادة الساحر ميسي بكأس العالم، لفظ شاب مصري أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها عقب انتهاء مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي المونديال وفوز التانغو بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

وكشف أصدقاء الشاب المتوفى ويدعى مصطفى عبد العال عبد الوهاب، أن صديقهم شاهد المباراة برفقتهم في منطقة وسط القاهرة، وبعد انتهاء المباراة بفوز الأرجنتين وتحقيق نجمه المفضل ليونيل ميسي لكأس العالم، أصيب بأزمة قلبية من شدة الفرح، وتم نقله على الفور إلى مستشفى العجوزة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

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وأكدوا أن الشاب الذي يعمل محاميا في مكتب أحد المحامين والبالغ من العمر 26 عاما، كان يعشق ليونيل ميسي وكان يتمنى تتويجه بكأس العالم، مشيرين إلى أن آخر تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" كتب فيها "هتفضل أحلى ذكرى في حياتي والله.. وأجمل يوم في حياتي والله".

وكان منتخب الأرجنتين قد توج ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد تغلبه على فرنسا بركلات الترجيح 4-2.

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