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تعبيرية

رقص أثناء تلاوة القرآن.. إيقاف قارئ شهير أغضب المصريين

نقابة القرّاء ومحفظي القرآن الكريم بمصر أحالت القارئ للنيابة العامة للتحقيق معه فيما صدر عنه

القاهرة -أشرف عبد الحميد 
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بعد عاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قررت نقابة قارئي القرآن الكريم إيقاف قارئ شهير بعد تداول فيديو له يرقص فيه أثناء تلاوة القرآن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لأحد مشاهير تلاوة القرآن الكريم، ظهر خلاله وهو يرقص ويقدم حركات معيبة بيديه وجسده خلال تلاوة آيات من "سورة الشورى"، بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم، الأمر الذي دعا مغردين على "تويتر" للمطالبة بمنع المقرئ الشهير من التلاوة مرة أخرى أو اتخاذ ما يلزم من إجراء تجاهه.

تحقيق في الواقعة

من جانبها، أصدرت نقابة القرّاء ومحفظي القرآن الكريم بمصر، بياناً قررت فيه وقف المقرئ وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وقالت إنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من "سورة الشورى" ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله. فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة لاتخاذ اللازم، كما قررت تكليف المستشار القانوني لها بإبلاغ النيابة العامة.

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3 أبناء مقرئين

وأعلنت النقابة أنه تم في وقت سابق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 قراء بسبب مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم، مشيرة إلى أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القراء المتجاوزين التي لم تفلح معهم طرق النصيحة والإرشاد.

يذكر أن المقرئ الذي تم إيقافه هو من مشاهير القراءة في مصر، وظهر خلال شعائر صلاة الجمعة في فضائيات مصر برفقة عدد من المشاهير ورجال الدولة، وله 3 أبناء أيضا من مقرئي القرآن.

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