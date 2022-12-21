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الزوج القاتل أيمن حجاج والمذيعة الراحلة شيماء جمال

قضية رشوة.. اتهام جديد للقاضي قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال

الأجهزة الأمنية رحلت المتهم أيمن حجاج من محبسه لعرضه على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات في قضية الرشوة

القاهرة - العربية.نت
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قررت جهات التحقيق في القاهرة حبس القاضي السابق أيمن حجاج قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في قضية جديدة بتهمة الرشوة.

ورحلت الأجهزة الأمنية المتهم أيمن حجاج، وهو قاضٍ سابق بمجلس الدولة، من محبسه بمركز إصلاح وتأهيل القطا الذي أودع به بعد الحكم عليه بالإعدام شنقا في قضية القتل العمد لزوجته المذيعة شيماء جمال، وذلك لعرضه على النيابة المختصة.

وقالت مصادر محلية إن قضية رشوة القاضي أيمن حجاج متهم فيها أيضا شريكه المقاول حسين الغرابلي والمدان في نفس قضية القتل رفقة القاضي، باعتباره وسيطا في الرشوة بين القاضي المتهم وبين أحد أطراف القضية.

طعن على الحكم

وكان محامي حجاج قد تقدم في وقت سابق بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ضده بالإعدام شنقا، في اتهامه وآخر بقتل المذيعة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكماً نهائياً قبل شهرين بإعدام القاضي أيمن حجاج، وصديقه حسين الغرابلي، المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، زوجة الأول، ودفن جثمانها داخل مزرعة في منطقة البدرشين في القضية التي هزت الرأي العام المصري قبل عدة أشهر.

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