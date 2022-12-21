مفاجأة.. تربية الطيور وراء تليّف رئة أول مصرية تجرى لها عملية زرع

فجر الدكتور محمد حسين رئيس وحدة زراعة الرئة بجامعة طب عين شمس بمصر، وأحد أفراد الطاقم الطبي الذي أجرى بنجاح أول جراحة زراعة رئة في مصر، مفاجأة عن سبب تليف رئة المريضة التي أجرت عملية الزرع.

وقال في حوار مع برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "MBC مصر"، أمس الثلاثاء، إن المريضة التي أجريت لها عملية زراعة الرئة كانت تعاني من تليّف نتيجة تربية الطيور في المنزل، وأصبح التليّف في ازدياد حتى تمكن من الرئة تماما.

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وأضاف أن التليّف عندما أصاب 60% من الرئة بدأ ضغط الشريان الرئوي في الزيادة، وهو ما تسبب كذلك في الضغط على عضلة القلب، مؤكدا أن المريضة التي تبلغ من العمر 30 عاما دخلت في الفشل الرئوي الكامل، وكانت قبل إجراء العملية لا تستطيع النوم بسبب ضيق التنفس وقلة الأكسجين حتى أجريت لها الجراحة بنجاح.

أول عملية زراعة رئة بمصر

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري قد أعلن نجاح إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر، وقال إن الفريق الطبي المصري أجرى في مستشفى عين شمس التخصصي أول عملية زراعة رئة بنجاح منقطع النظير وأصبحت الحالة الصحية للمريضة والمتبرع مستقرة حتى الآن.

وقال مصدر طبي بجامعة عين شمس لـ"العربية.نت" إن الفتاة المريضة كانت تعاني من الفشل التنفسي وعلى وشك الموت فعليا، ولم يكن هناك بد سوى إجراء جراحة زراعة رئة، مشيرا إلى أن شقيق الفتاة أعلن موافقته على التبرع بفص من رئته وأثبتت الفحوصات سلامة الأنسجة.

وكشف أن الجراحة جرت في 3 غرف عمليات في وقت واحد واستغرقت 14 ساعة، وشارك فيها العشرات من أطباء الجراحة والأوعية الدموية والتخدير وبحضور أحد خبراء زراعة الرئة بالعالم، وهو البروفيسور الياباني هيروشي داتيه، موضحا أن تكلفة الجراحة بلغت نحو مليوني جنيه وتكفلت بها جامعة عين شمس.

تحديات العملية

وقال الدكتور أحمد مصطفى، قائد الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة لـ"العربية.نت"، إن الفريق كان أمامه عقبتان: الأولى تحضير المريضة للجراحة، والثانية هي الإمكانيات المتاحة في المستشفى، ولذلك تم تجهيز غرفة عناية مركزة بالشكل الذي يناسب الجراحة التي تتم لأول مرة، مضيفا أنه تم كذلك إدخال أجهزة جديدة ومتطورة للمستشفى لملاحظة العمليات الحيوية لأجهزة الجسم.

وأضاف أنه تم التأكد من تجديد غرف العمليات وعددها 13 غرفة عمليات في المستشفى، وتطوير أقسام جراحة القلب والصدر، وكل ذلك للتغلب على أي عقبات قد تعرقل جهود نجاح الجراحة، موضحا أن الفريق تواصل خلال الفترة الماضية مع فريق ياباني يعتبر من أشهر وأكبر رواد جراحات زراعة الرئة للتنسيق حول الجراحة.

وأشار إلى أن المريضة كانت تعاني من فشل تنفسي حاد ولذلك تم وضعها على أجهزة التنفس لحين إجراء الجراحة، معلنا أن شقيقيها تقدما بالتبرع وجاءت فحوصات الأنسجة متطابقة، وتم الاتفاق على الحصول على فص واحد من أحد الشقيقين وإجراء الجراحة في 3 غرف عمليات بحيث وبمجرد انتزاع فص من رئة الشقيق المتبرع يجد طريقه إلى صدر المريضة المتلقية للتبرع.

وأشار إلى أن المريضة بدأت التخلص رويدا رويدا من أجهزة التنفس الصناعي ومع تناولها الأدوية المنشطة للقلب فيما تعافى الشقيق المتبرع وخرج بعد استقرار حالته من المستشفى.