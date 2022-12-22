مصرية تحتفل بخلع زوجها بالطبل البلدي والمزمار

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احتفلت مصرية بخلعها من زوجها بالطبل البلدي والمزمار في واقعة أثارت جدلا كبيرا في مصر.
وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لحفل في مدينة الغردقة أقامته سيدة تدعى أم سليم بمناسبة خلعها زوجها، حيث تضمن الحفل أغنيات على أنغام المزمار البلدي والرقص بالخيول.
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مقيمة خارج مصر
وتبين أن السيدة تقيم خارج مصر حاليا، وأن من أقام الحفل هو شقيقها بعد صدور الحكم بخلع الزوج.
وأثار الفيديو انتقادات واسعة، حيث أكد المغردون أن الزوجة ما كان يجب عليها احتراما وتقديسا للعلاقة الزوجية والأسرية إظهار الفرحة بخلع زوجها بمثل هذا الاحتفال.
فيما أشار آخرون لإمكانية أن تكون الزوجة قد تعرضت لأقسى أنواع الألم النفسي من جانب زوجها ما اضطرها لإقامة دعوى خلع والاحتفال بحصولها على الحكم القضائي.
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