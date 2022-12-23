فيديو لأكوام من الأموال في مصر.. والجهات الأمنية تتحرك

قررت جهات التحقيق في مصر، اليوم الجمعة، حبس صاحب فيديو أكوام الفلوس على تيك توك بتهمة استعراض مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تحديد وضبط القائم بالنشر، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة الجيزة.

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لزيادة نسب المشاهدة

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه ارتكب تلك الواقعة في إطار سعيه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة بحسابه الشخصي عبر تطبيق تيك توك.

مقاطع قديمة

كما أقر باقتباس عدد من مقاطع الفيديو السابق تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية والتي تتناول عرض كميات من العملات المحلية والأجنبية وإعادة بثها مرة أخرى على صفحته الشخصية، عقب إجرائه المونتاج عليها لإظهارها وكأنها خاصة به.

من جهتها، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.