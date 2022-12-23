اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العامل أبو ملايين
صاحب الفيديو

فيديو لأكوام من الأموال في مصر.. والجهات الأمنية تتحرك

استعراض مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قررت جهات التحقيق في مصر، اليوم الجمعة، حبس صاحب فيديو أكوام الفلوس على تيك توك بتهمة استعراض مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بعد أيام من المناورات.. كوريا الشمالية تطلق باليستياً جديداً العرب والعالم كوريا الشمالية بعد أيام من المناورات.. كوريا الشمالية تطلق باليستياً جديداً

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تحديد وضبط القائم بالنشر، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة الجيزة.

لزيادة نسب المشاهدة

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه ارتكب تلك الواقعة في إطار سعيه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة بحسابه الشخصي عبر تطبيق تيك توك.

مقاطع قديمة

كما أقر باقتباس عدد من مقاطع الفيديو السابق تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية والتي تتناول عرض كميات من العملات المحلية والأجنبية وإعادة بثها مرة أخرى على صفحته الشخصية، عقب إجرائه المونتاج عليها لإظهارها وكأنها خاصة به.

من جهتها، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الخلافات تتصاعد بين كيانات شرق السودان.. لماذا؟ الخلافات تتصاعد بين كيانات شرق السودان.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط