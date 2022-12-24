انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في مصر.. هذه أعراضه

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن "الفيروس المخلوي التنفسي مرض ليس خطيرا"، موضحة أن نسب انتشاره عالية، وأن فترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام، وفترة التعافي تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.

أعراض الفيروس

وأشار رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة المصرية حسام حسني، إلى أن أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال مثل فيروس المخلوي، حيث تمثلت في "صعوبة في التنفس والحمى والرشح والقيء واحتقان بالحلق".

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وأكد أنه يجب زيارة الطبيب المختص عند ظهور أي من تلك الأعراض على الطفل لتلقي الرعاية والعلاج المناسبين، لافتا إلى امتلاك الوزارة منظومة رصد وبائية قوية للأمراض المعدية فى 27 منشأة.

ظهر واختفى ثم عاد

وأوضح أنه منذ عام 2020، تم رصد عدد من الحالات البسيطة التي تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وأنه في أكتوبر ونوفمبر 2022، بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس.

وذكر أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة، لكن نسب انتشاره عالية، مؤكدا أنه لا يوجد مضاد حيوي لعلاج هذا المرض لأنه فيروسي وليس بكتيريا، وأنه لا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدوري في بروتينات الفيروس.

طرق العلاج

وأضاف: "لكن هناك علاج يتم إعطاؤه للأطفال في سن مبكرة"، مشددا على أن أهم طرق علاج الأعراض البسيطة هي الراحة المنزلية، واستخدام مخفضات الحرارة بإرشادات الطبيب، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في مثل هذه الحالات المرضية.

لكنه أوضح أن نسب الوفاة بسبب الفيروس محدودة على مستوى العالم، مضيفا: "ليس كل الحالات المصابة بفيروس المخلوي تحتاج للحجز بالمستشفى، وما يحتاج للحجز من كل الحالات المصابة بالمخلوي من 1-2% فقط من المصابين".