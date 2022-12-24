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من موقع الحريق

حريق هائل في القاهرة.. انفجار خط غاز يسفر عن 3 وفيات

العربية.نت
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في حادث مأساوي، تسبب كسر خط غاز في اشتعال حريق هائل في مدينة نصر بالعاصمة المصرية، ما أسفر عن 3 وفيات.

من موقع الحادث
من موقع الحادث

وأفاد شهود عيان أن حريقاً صخماً اندلع إثر انفجار نتج عن كسر خط الغاز أسفل كوبرى الجنزوري بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر أدى إلى حدوث 3 وفيات.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغاً باشتعال النيران بخط الغاز، ما استدعى تحرك الجهات المسؤولة فوراً.

كما تم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطعه عن أهالي المنطقة.

إلى ذلك، قررت جهات التحقيق انتداب لجنة هندسية لفحص آثار الحريق وانتداب لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على أسبابه وملابساته، كما تقرر إجراء عمليات التبريد ورفع آثار الحريق.

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