ذبحها وذهب لصلاة الفجر.. اعترافات قاتل زوجته في مصر

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف ملابسات العثور على جثة زوجة مذبوحة من رقبتها في منزلها بمحافظة القليوبية شمال البلاد.

صرخات استغاثة

وعثرت السلطات على جثة لزوجة بها ذبح بالرقبة في منزلها بشارع الرشاح بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، حيث تبين أنها تعرضت لذبح قطعي بالرقبة، فيما أكد الجيران أنهم سمعوا أصوات مشاجرة في المنزل وصراخا واستغاثة تفيد بتعرض الزوجة للقتل قبل صلاة الفجر وبعدها توقف الصراخ.

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كما أكدوا أنهم شاهدوا الزوج وبعد دقائق من المشاجرة يخرج من العقار ويتوجه لصلاة الفجر ما دفعهم لإبلاغ قوات الأمن التي سارعت بالتوجه للمنزل وعثرت على الزوجة البالغة من العمر 38 عاما مذبوحة وغارقة في دمائها.

اعترافات الزوج

وبتضييق الخناق على الزوج الذي يعمل في مجال البناء اعترف بقتل زوجته بعد مشاجرة بينهما وذبحها من رقبتها.

وقال إنه ترك بلدته في صعيد مصر وانتقل لمحافظة القليوبية، بحثا عن عمل ولكن لظروفه المادية الصعبة كانت الخلافات دائما ما تنشب بينه وبين زوجته، حتى فوجئ بتطاولها عليه ومعايرته بفقره ما آثار غضبه ودفعه لقتلها.

من جانبها، قررت جهات التحقيق حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.