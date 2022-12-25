بالفيديو.. إصابات بعد سقوط مدرج خلال مباراة كرة سلة في مصر

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر المصرية لكرة السلة ألغيت بعد سقوط جزء من مدرج بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر احتشد به جمهور الاتحاد ما أسفر عن حدوث بعض الإصابات أمس السبت.
وتوقف اللقاء مع نهاية الربع الثالث وكان الاتحاد السكندري متقدما 67-45.
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وذكرت تقارير أن سوراً حديدياً انهار على الجماهير، ووصلت سيارتا إسعاف لوقوع بعض الإصابات، وطالب مشجعون بإلغاء المباراة.
فيما لم يعلن الاتحاد المصري للسلة رسمياً عن إلغاء اللقاء لكن تم إطفاء أنوار الصالة وسط تكهنات بمغادرة الفريقين.
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