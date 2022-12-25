دهس عاملا وحطم عدة سيارات.. مراهق يقود سيارة بجنون ويرتكب حادثا مروعا

كشفت كاميرا مراقبة حادثا مروعا في مصر، حيث تسببت السرعة الجنونية في دهس عامل ورميه لعدة أمتار وتحطم عدة سيارات في مدينة سوهاج جنوب القاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لسيارة يقودها مراهق وتسير بسرعة جنونية، حيث انتهى بها المطاف لدهس عامل، وتحطم عدة سيارات.

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وتبين أن قائد السيارة يبلغ من العمر 17 عاما واستأجر السيارة من معرض للسيارات وكان يقودها في شارع الجمهورية بسوهاج قبل أن يرتكب الحادث المروع.

تم نقل العامل إلى المستشفى، حيث أصيب بإصابات خطيرة فيما تم استدعاء صاحب معرض السيارات لسؤاله والاستماع لأقواله وكذلك والد المراهق.

وقررت النيابة تكليف المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.