فقد قبطانها.. إنقاذ 13 مصرياً بانفجار سفينة قرب سواحل تركيا

في حادثة أليمة، تعرضت سفينة تقل 17 شخصا من بينهم 14 مصريا، وجورجي، وأوكراني وألباني، إلى انفجار في البحر الأسود بالقرب من سواحل السواحل التركية، حيث كانت متجهة لتحميل بضاعة الفحم من طرابزون.

ونجم انفجار السفينة البنمية BEATA خلال رحلتها، عن تسريب للغاز ولا يزال قبطانها مفقوداً بعد تمكن الـ 16 شخصاً الآخرين من النجاة.

السفينة البنمية beata التي تعرضت لحريق مدمر قرب الساحل التركي علي البحر الاسود، قبطانها مازال مفقود ، وهو مصري الجنسية واسمه حسام احمد ثابت https://t.co/XhYil44OEn pic.twitter.com/NMo360xdv5 — Mhmdzaki (@mhmdzaki69) December 24, 2022

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ربان السفينة مفقود

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ما نشرته الصفحة الرسمية للنقابة المهنية لبحارة السفن المصرية والأجنبية بالإسكندرية حيث أعلنت أن ربان السفينة BEATA حسام أحمد ثابت عبد الحافظ دفعه 61 ملاحة انفجرت سفينته في البحر الأسود قرابة الساحل التركي ولم يتم العثور عليه حتى الآن، كما تناقلت مشاهد لحظة اندلاع الحريق في السفينة.

ومن جانبه، نشر نور الدين محمود أحد أعضاء صفحة المصريين بتركيا، أن أغلب من كانوا بالسفينة حتى المصابين صعدوا على الجزء الأول منها واتصلوا بالإنقاذ، وتم إنقاذ 16 واحدا ما عدا القبطان الأول للسفينة حسام أحمد ثابت عبد الحافظ، مشيرًا إلى أن المصابين تم تحويلهم إلى مستشفى سينوب، ومنها تم توزيعهم على المستشفيات التركية بولايات أخرى.

المصابون حالتهم مستقرة

وأكد عضو اتحاد الطلاب المصريين بتركيا، أنهم تواصلوا كاتحاد طلاب مع مستشفيات مدينة سامسون ووصلوا إلى المصابين مؤكدين استقرار حالتهم الصحية.

كما نشر أسماء جميع المتواجدين على متن السفينة المنكوبة، وهي كالآتي: حسام أحمد ثابت عبد الحافظ وهو مفقود، خالد الإمام وتم التحويل على مستشفى بورصة، رضا فرحات وصل سامسون، حامد محمد وصل سامسون، عماد حراز وصل سامسون، أسامة البراوي وصل سامسون، وليد الزيات تم التحويل على مستشفى طرابزون، أشرت دافود وصل سامسون، عنتر حميدة تم التحويل لبورصة، محمد الميسي بمستشفى سامسون، محمد عبد الرحمن وصل سامسون، أحمد قطب سامسون، محمد قاسم بمستشفى سامسون، إسلام عبد اللطيف وصل أنقرة.

يذكر أن القبطان المفقود حسام أحمد ثابت من أبناء الصعيد وتحديدا قرية بني شقير التابعة لمنفلوط بأسيوط وهو من مواليد عام 1984.