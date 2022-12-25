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وزير النقل المصري

مصر.. تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب مطلع 2023

الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً على قطارات النوم وحجزها بالدولار واليورو رغم أن القرار لم ينفذ رسمياً

القاهرة- العربية.نت
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أعلن وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، أنه سيتم تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب رسمياً مع بداية العام الجديد 2023.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، إنه سيتم منح الأجانب فرصة حتى نهاية الشهر الجاري لبدء تطبيق القرارات الجديدة رسمياً، مشيراً إلى أن هناك إقبالا كبيرا على قطارات النوم وحجزها بالدولار واليورو خلال الفترة الأخيرة، وكاشفا أن 1023 سائحا أجنبيا قاموا بسداد قيمة تذاكر القطارات بالعملة الصعبة خلال الأيام الماضية.

وتابع الوزير المصري أن وزارة النقل ستستخدم الحصيلة الأجنبية من تحصيل التذاكر في سداد قيمة التعاقدات للقطارات التي تمت الاستعانة بها مؤخرا من الخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تخفيف الأعباء المالية، خاصة في العملة الصعبة من على كاهل البنك المركزي المصري.

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قطارات تالجو الفاخرة

وكان وزير النقل قد شهد أمس انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة، حيث أكد أن تشغيل هذا القطار الفاخر يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، وتتماثل قطارات تالجو الفاخرة مع تلك الموجودة بالدول الأوروبية، من حيث التمتع بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كلم/ساعة.

وذكر الوزير أن هذه القطارات تتمتع بوجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، وتحتوي على مقاعد مخصصة لذوي الهمم، وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم أعلى الخدمات لجمهور الركاب.

يشار إلى أن مصر كانت قد قررت مؤخرا تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار في البنوك الحكومية إلى نحو 24،6، فيما تجاوز سعره في السوق السوداء أكثر من 30 جنيها.

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