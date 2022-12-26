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مستشفى سرطان الأطفال 57357
مبنى مستشفى سرطان الأطفال

أنقذوا أطفال السرطان.. هاشتاغ مستشفى57357 في مصر يتصدر الترند

الصرح الطبي الذي ساهم في علاج آلاف الأطفال مهدد بالإغلاق بعد 4 أشهر

القاهرة - العربية.نت
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في الأيام القليلة الماضية، تصدر مستشفى سرطان الأطفال بمصر "57357" محرك البحث "غوغل" وأصبح حديث الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، التي دشنت هاشتاغا باسمها، وذلك بعد انتشار أنباء عن إغلاق وشيك للصرح العظيم الذي يرسم البسمة على وجوه الكثيرين من الأطفال وذويهم.

وتكمن الأزمة الحالية التي تعاني منها "57357" في نقص التبرعات وارتفاع أسعار الأدوية والتكلفة العلاجية للطفل الواحد، وذلك بسبب ارتفاع الدولار الذي جعل التكلفة 3 أضعاف، حسب مصادر داخل المستشفى.

هاشتاغ 57357

وبهذا الصدد، أوضح الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، أنه يوجد في خزينة المستشفى 300 مليون جنيه تكفي لتشغيل 4 أشهر فقط.

وأضاف أبو النجا في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "MBC مصر"، أن التبرعات انهارت عقب التعويم الأول للجنيه خلال 2016 وعادت لمعدلاتها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه في عام 2020 تعرض المستشفى لنفس الأزمة بسبب جائحة كورونا.

كما لفت إلى أن التبرعات التي تأتي للمستشفى لم تقل قيمتها عن الأعوام السابقة، ولكن تكاليف العلاج ارتفعت بصورة كبيرة جراء تغير صرف الدولار مقابل الجنيه.

تحرك حكومي وشعبي

ولدعم المستشفى وضمان استمراره في تقديم الدعم للأطفال المرضى، قامت وزيرة التضامن في مصر نيفين القباج بزيارة تفقدية لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال – مصر 57357 لبحث الأزمة، وتعهدت بأن الوزارة ستساند هذا الصرح العظيم بكل قوة، مناشدة القطاع الخاص والاستثماري وكافة الفئات القادرة من أبناء مصر الكرام داخل البلاد وخارجها أن تسارع في تقديم العون والدعم لهذا الصرح المهدد بالإغلاق.

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كما قام عدد من نجوم الفن من بينهم عمرو يوسف، وأحمد السقا، وشيكو، ونهال عنبر، ومنى زكي ودينا الشربيني وغيرهم، بنشر فيديوهات على موقع "إنستغرام" لدعم مستشفى 57357، وتشجيع متابعيهم على التبرع للمستشفى.

يذكر أن المستشفى قرر في الفترة الأخيرة قصر متابعة الأطفال المتعافين من السرطان حتى سن 22 عاما، وحدث ذلك بسبب الأزمة التي يعاني منها المستشفى، وذلك يخالف البروتوكول الطبي الذي يتبعه مستشفى 57357 منذ إنشائه، وينص على أن الطفل المصاب بالسرطان يعالج لمدة 3 سنوات بالمستشفى، ويجري متابعته حتى سن 25 عاما.

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