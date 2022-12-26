حزن بمصر.. "سيدة خير" شهيرة ذهبت لمساعدة يتيمة فوجدوها جثة على الطريق

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال مصر، عقب العثور على جثة سيدة تدعى سهير الأنصاري، معروفة ومشهورة بعمل الخير، ملقاة جثة هامدة بطريق رئيسي.

وبدأت القصة بتلقي السلطات المصرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد السابع من العمر ملقاة على الطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وبالفحص تبين أنها جثة سيدة الأعمال الخيرية الشهيرة بالمحافظة سهير الأنصاري، وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

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دافع السرقة

وكشفت التحريات أن السيدة كانت في طريقها لتوصيل مبلغ مالي كبير لعروس يتيمة، بعد أن انتهت من اجتماع لمجلس أمناء إحدى مدارس دمنهور، ثم أدت صلاة العصر وسافرت بمفردها لتوصيل المبلغ المالي الذي جمعته من أموال الصدقات والتبرعات للعروس.

وتعكف أجهزة الأمن حاليا على بحث ملابسات الجريمة، فيما ترجح التحريات أن جريمة القتل وقعت بدافع السرقة حيث لم يعثر بحوزة السيدة القتيلة على أية أموال.

وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة.