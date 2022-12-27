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هزة أرضية قوية تضرب عدة محافظات مصرية

أكد شهود عيان بمحافظات سوهاج والمنيا وبني سويف والبحر الأحمر والقاهرة وجنوب سيناء وقوع هزة أرضية بمحافظاتهم

القاهرة -أشرف عبد الحميد 
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تعرضت عدة محافظات مصرية لهزة أرضية قوية شعر بها عدد كبير من السكان، الثلاثاء.

وقعت الهزة في تمام الساعة 2:10 صباح اليوم الثلاثاء وأثارت رعبا كبيرا، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية توضح مصدرها وقوتها.

وأكد شهود عيان بمحافظات سوهاج والمنيا وبني سويف والبحر الأحمر والقاهرة وجنوب سيناء وقوع هزة أرضية بمحافظاتهم واهتزاز المباني بقوة.

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