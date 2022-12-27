هزة أرضية قوية تضرب عدة محافظات مصرية
أكد شهود عيان بمحافظات سوهاج والمنيا وبني سويف والبحر الأحمر والقاهرة وجنوب سيناء وقوع هزة أرضية بمحافظاتهم
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تعرضت عدة محافظات مصرية لهزة أرضية قوية شعر بها عدد كبير من السكان، الثلاثاء.
وقعت الهزة في تمام الساعة 2:10 صباح اليوم الثلاثاء وأثارت رعبا كبيرا، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية توضح مصدرها وقوتها.
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وأكد شهود عيان بمحافظات سوهاج والمنيا وبني سويف والبحر الأحمر والقاهرة وجنوب سيناء وقوع هزة أرضية بمحافظاتهم واهتزاز المباني بقوة.
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