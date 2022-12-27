"القوة الناعمة".. افتتاح دار مسنين لرعاية الفنانين في مصر

في خطوة جديدة من نوعها، أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، افتتاح دار مسنين لأعضاء نقابة المهن التمثيلية في مدينة 6 أكتوبر، ظهر اليوم الثلاثاء.

ونشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع فيديو على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستغرام"، للتجهيزات الأخيرة للدار قبيل الافتتاح المرتقب.

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وأوضح زكي خلال مداخلة تلفزيونية، أن الفكرة كانت لدى كل الفنانين منذ فترة طويلة، وأن الدار سوف تكون خاصة بالقوة الناعمة في مصر وهم الفنانون.

وسيقام حفل الافتتاح اليوم بحضور عبدالله العويس، نائباً عن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، أحد المتبرعين الرئيسين للدار، وعدد كبير من الفنانين.

وأشار زكي إلى أن الدار التي اكتملت تجهيزاتها بالكامل، تسع 40 فردًا، لافتاً إلى أنه خلال الحفل سيتم تكريم الفنان أشرف عبدالغفور نقيب الممثلين السابق، والفنان محمد أبو داود، مختتما بأن دار المسنين خطوة من ضمن الأحلام والطموحات لنقابة الممثلين.

يذكر أن أشرف زكي عاد ليشغل منصب نقيب المهن التمثيلية في منتصف عام 2015 في الانتخابات في دورتها العادية وذلك بعد استقالته من منصبه بسنوات.