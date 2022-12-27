اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تعبيرية عن الشيخوخة - آيستوك
تعبيرية

"القوة الناعمة".. افتتاح دار مسنين لرعاية الفنانين في مصر

نقيب المهن التمثيلية أكد أن الدار تتسع لـ40 فرداً وهي خطوة من ضمن الأحلام والطموحات لنقابة الممثلين

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في خطوة جديدة من نوعها، أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، افتتاح دار مسنين لأعضاء نقابة المهن التمثيلية في مدينة 6 أكتوبر، ظهر اليوم الثلاثاء.

ونشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع فيديو على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستغرام"، للتجهيزات الأخيرة للدار قبيل الافتتاح المرتقب.

أشرف زكي
أشرف زكي

وأوضح زكي خلال مداخلة تلفزيونية، أن الفكرة كانت لدى كل الفنانين منذ فترة طويلة، وأن الدار سوف تكون خاصة بالقوة الناعمة في مصر وهم الفنانون.

وسيقام حفل الافتتاح اليوم بحضور عبدالله العويس، نائباً عن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، أحد المتبرعين الرئيسين للدار، وعدد كبير من الفنانين.

إدمان شيرين ومنة شلبي وخلافات محمد رمضان.. أزمات النجوم بـ2022 ثقافة وفن حصاد 2022 إدمان شيرين ومنة شلبي وخلافات محمد رمضان.. أزمات النجوم بـ2022
ساعة صفا.. شاهد شيرين ترقص بعفوية مع زوجها حسام حبيب ثقافة وفن ساعة صفا.. شاهد شيرين ترقص بعفوية مع زوجها حسام حبيب

وأشار زكي إلى أن الدار التي اكتملت تجهيزاتها بالكامل، تسع 40 فردًا، لافتاً إلى أنه خلال الحفل سيتم تكريم الفنان أشرف عبدالغفور نقيب الممثلين السابق، والفنان محمد أبو داود، مختتما بأن دار المسنين خطوة من ضمن الأحلام والطموحات لنقابة الممثلين.

يذكر أن أشرف زكي عاد ليشغل منصب نقيب المهن التمثيلية في منتصف عام 2015 في الانتخابات في دورتها العادية وذلك بعد استقالته من منصبه بسنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تسعى لإحياء مشروع توسعي بمد نفوذها إلى ريف دمشق الجنوبي.. كيف؟ إيران تسعى لإحياء مشروع توسعي بمد نفوذها إلى ريف دمشق الجنوبي.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط