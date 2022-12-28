شاهد الرئيس السيسي وهو يبكي متأثرا بكلمة ألقاها فنان مصري

بكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متأثرا اليوم الأربعاء، بكلمة ألقاها أمامه الفنان أشرف عبد الباقي، ووصفه فيها بأنه "أحسن صاحب لمشاورته على القادرين باختلاف"، بحسب ما نسمعه يقول في فيديو ظهر فيه الرئيس السيسي يحاول حبس الدموع التي استدرّتها كلمة عبد الباقي من عينيه.

وكان الرئيس السيسي وصل اليوم إلى مقر حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الرابعة تحت شعار "لينا مكان"، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وحضر معه الحفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، مع ضيوف من الخارج، أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات، وفقا لما ورد في وسائل إعلام محلية.

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وشهدت احتفالية "قادرون باختلاف" فقرة مع أحد أبطال ذوي الهمم والفنان عمرو يوسف، الذي قال إنه يعمل منذ 2014 مع ذوي الهمم بشكل رسمي وقبل ذلك بشكل غير رسمي، لافتا إلى ما يبذله الرئيس السيسي من أجل ذوي الهمم "ما جعل أولئك الأبطال يشعرون باختلاف كبير في الشارع والمجتمع"، مضيفا أن ذوي الهمم "سيسافرون إلى فرنسا العام القادم للمشاركة في الأولمبياد بباريس"، وفق تعبيره.

ثم تحدثت رحمة خالد، أول مذيعة من ذوي الهمم، وقالت إنها أول إعلامية في التلفزيون من ذوي الهمم، كما أنها بطلة رياضية، مؤكدة أن أهلها واجهوا صعوبات عديدة حتى أصبحت مذيعة بعد دعم الرئيس السيسي فأصبح لهم مكان في الجمهورية الجديدة، موضحة، أن ديسمبر هو شهر "قادرون باختلاف"، كما أن وجود الرئيس معهم سوف يعطي لهم دفعة قوية" فرد الرئيس وقال: "أصبحت يا رحمة مذيعة جبارة جدا. ما شاء الله عليك.. يا رحمة الذي ليس له حظ هو الذي لا يحبكم".