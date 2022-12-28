طفل مصري عمره 4 سنوات قتل شقيقتيه.. حرقاً
الطفل كان قد أضرم النيران في ستائر المنزل الشهر الماضي وتم إطفاؤها بمعرفة والده حينها
في حادثة أليمة جديدة شهدتها مصر، تسبب طفل يبلغ من العمر 4 أعوام في مقتل شقيقته حرقاً داخل منزلهم بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة.
بدأت الواقعة عندما خرج الوالد ويدعى علاء الدين وهو سائق إلى عمله صباحا، وذهبت الأم كعادتها إلى المخبز لجلب الإفطار لأبنائها، فأمسك طفلهما أحمد بقداحة تركتها الأم على المنضدة وأشعل النيران بستائر غرفة الأطفال.
الطفل لم يستجب لصراخ الأهالي
ولم يستجب الطفل الممسك بالولاعة لصرخات إحدى السيدات الجارة المقابلة لبلكونة الأطفال، بعدما رأته يشعل النيران في ستائر الغرفة، كما لم يسعفها الوقت وصرخاتها لجمع الأهالي لإنقاذ الطفل وشقيقتيه كارمن 4 سنوات، وريتال سنة واحدة.
وتمكن الأهالي من كسر باب الشقة والدخول لكن تزامن ذلك مع انفجار كابلات الكهرباء داخل المنزل جراء الاشتعال، وكانت النيران أسرع منهم فالتهمت جميع متعلقات غرفة الأطفال، كما أحرقت الطفلتين وأغشي على الطفل المتسبب في النيران ببلكونة المنزل وبالكاد نجح الأهالي في إنقاذ الطفل بعد محاولات مستميتة فشلت جميعها في إنقاذ شقيقتيه.
مرتان خلال شهر
وتم نقل الطفل المصاب للمستشفى وإبلاغ الأب، وقامت سيارات المطافئ بإخماد النيران ومنعت امتدادها لباقي أجزاء الشقة والمنازل المجاورة.
وخلال تحريات المباحث الأولية، كانت المفاجأة أن الطفل أضرم في وقت سابق، النيران في إحدى ستائر الغرفة منذ نحو شهر وتم إطفاؤها بمعرفة والده حينها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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