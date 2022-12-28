ماتت رعباً.. وفاة طبيبة مصرية بعد مطاردة من الكلاب الضالة

في حادثة مأساوية جديدة، لقيت طبيبة مصرية مصرعها إثر إصابتها بسكتة قلبية بعد مطاردة كلاب ضالة لها بالشارع أثناء سيرها في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبدأت الواقعة بتلقي الجهات الأمنية بالمحافظة بلاغا يفيد بوفاة طبيبة بمنطقة حدائق الأهرام، حيث انتقلت قوة على الفور مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

مادة اعلانية

سكتة قلبية

وتبين وجود جثة الطبيبة "نورا. س"، وبإجراء التحريات وسماع رواية شهود عيان من المارة تبين أن المتوفاة أُصيبت بسكتة قلبية جراء تعرضها لهجوم من الكلاب الضالة بشارع 18، وأثناء محاولتها الهرب سقطت مغشياً عليها ثم فارقت الحياة.

وأكدت التحريات أيضاً عدم وجود أية شبهة جنائية في الواقعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

واتشحت الصفحات المهتمة بأخبار المدينة السكنية، بالسواد وسط مطالبات من سكان المنطقة بتخليصهم من تلك الكلاب التي أصبحت مثار رعب للأهالي والأطفال والسيدات والفتيات.