ميرفت أمين وعامل الكشري.. ترندات أشعلت التواصل بمصر في 2022

شهد عام 2022 الذي أوشك على الرحيل، العديد من الأحداث التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت الترند في مصر لأيام.

ومع اقتراب حلول العام الجديد نسلط الضوء معكم على بعض هذه الأحداث وأبطالها الذين أصبحوا حديث المصريين لفترة، فمن أبرز ما شغل المصريين هذا العام صورة الفنانة ميرفت أمين في عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، وبدت على نجمة السينما المصرية في السبعينيات، ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر، الأمر الذي أثار الكثير من التعليقات.

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كما لم تسلم الفنانة يسرا من التنمر والانتقادات من قبل البعض الذين أكدوا أن تقدم العمر بات واضحا عليها رغم محاولات إخفائه بالماكياج والتجميل، وذلك بنشر صورة لها خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في محافظة البحر الأحمر.

"المطرب النقاش"

أما "المطرب النقاش" كما أطلق عليه إعلامياً، فتصدر الترند في مصر لأيام، بعد الفيديو الذي أبدع فيه أحمد سالم وهو يغني "بكرا يا حبيبي"، وهي إحدى أغنيات الفنانة وردة الجزائرية، حاصداً إعجاب العديد من النجوم والفنانين والجمهور.

وأعلن حينها المطرب والملحن المصري محمد نور عن رغبته في التعاون مع "النقاش" الموهوب وإهدائه لحناً خاصاً يليق بصوته المبهر.

"عامل النظافة"

ومن الفن إلى أحداث الشارع اللافتة، نجد صاحب "واقعة الكشري" عامل النظافة الذي لاقى تعاطفاً كبيراً بعد طرده من محل كشري شهير بالقاهرة بسبب ملابسه، وظل حديث السوشيال ميديا والشارع المصري لأسابيع.

فبداية من استضافة الفنان أحمد العوضي لمحمد عامل النظافة، ودعوته على العشاء وتأمين وظيفة مناسبة له، إلى دخوله مجال الغناء بالتعاون مع عصام شعبان عبد الرحيم في أغنية جديدة تحمل اسم "ولاد تسعة"، من المقرر طرحها قريباً، وفق ما زعم.

هذا بالإضافة إلى ظهوره اللافت في عزاء المحامي الكبير فريد الديب والإعلامي البارز مفيد فوزي، مرورا بخبر القبض عليه في جريمة قتل.

"كوبري الملاهي"

ونختتم جولتنا بـ "الكوبري" أي الجسر الذي شغل المصريين بارتفاعه الشاهق وزعمهم عدم مطابقته للمواصفات الهندسية، ليتبين بعدها أنه "كوبري سميرة موسى"، وهو من المحاور الجديدة التي يتم تنفيذها بمعدلات تشغيل سريعة، وتحقق الربط مع شبكة الطرق التي أصبحت تصل إلى جميع أرجاء القاهرة الكبرى.

واتضح أن الجسر الذي أطلقوا عليه "كوبري الملاهي" تم تصويره من زوايا مقربة مع إضفاء بعض التعديلات عليه عبر برنامج "فوتوشوب" ليظهر بهذا الشكل المثير للجدل.