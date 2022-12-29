عمرو أديب يشعل الحرب مع ساويرس: "تطبيلنا له أصوات وتطبيلك له أبراج ودولارات"

هاجم الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، على قناة MBC مصر، رجل الأعمال نجيب ساويرس وذلك ردا على تغريدة قام ساويرس بإعادة تغريدها على صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشر ساويرس صورة "معدلة" من حساب مغرد مجهول تجمع 6 إعلاميين، على رأسهم عمرو أديب، يحملون "طبلة"، ليقوم نجيب ساويرس بتغريدها مرة أخرى على حسابه، كاتبًا عليها :" فيه واحد ناقص...".

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الصورة المعدلة، كانت تجمع كلا من: عمرو أديب، أحمد موسى، مصطفى بكري، محمد الباز، معتز بالله عبد الفتاح، تامر أمين.

واعتبر عمرو أديب أن إعادة تغريد نجيب ساويرس للصورة، تحمل إشارة مباشرة واتهام له ولزملائه، بـ "التطبيل"، ليرد عمرو أديب بتعليق على تغريدة ساويرس: "احنا مكسبناش من التطبيل قد مانت كسبت من تطبيلك يانجيب. جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات وياخساره وعجبي".

وكانت معركة قد اشتعلت في السابق أيضا بين الصحافي والنائب مصطفى بكري ونجيب ساويرس، حيث وجه بكري رسالة لساويرس عبر تويتر: "ماذا يريد نجيب ساويرس، ولماذا يسعى دوماً إلى إشعال الفتنة في الوطن، بينما الجميع في حالة حزن على ضحايا حريق الكنيسة من أهلنا وأطفالنا، يخرج علينا نجيب ساويرس ليقول إنه لن يتقبل العزاء إلا بعد معرفة الفاعل!".