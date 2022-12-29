اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إسعاد يونس

سقطت من درج منزلها.. جراحة عاجلة لإسعاد يونس

الأمر استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر

القاهرة- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس أن الإعلامية الشهيرة أجرت، أمس الأربعاء، عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج منزلها.

وأوضحت الصفحة أن الأمر استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة لها، وهي الآن في مرحلة التعافي.

وطالب القائمون على الصفحة جمهور "صاحبة السعادة" بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ستعود قريباً

ومن جانبه، كشف الدكتور عمر سليمان، أستاذ جراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب بكلية طب جامعة القاهرة، والطبيب المعالج للفنانة إسعاد يونس، تفاصيل حالتها الصحية.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "مدام إسعاد وصلت المستشفى عندها ألم في الفخذ، والأشعة بينت أن عندها كسر في عظمة الفخذ، وعملنا لها تغيير كلي لمفصل الفخذ الأيمن، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وعن موعد خروجها من المستشفى قال سليمان: "على حسب الحالة والتعافي والعلاج الطبيعي، نتوقع ترجع قريبا في وقت كويس".

ميرفت أمين وعامل الكشري.. ترندات أشعلت التواصل بمصر في 2022 مصر حصاد 2022 ميرفت أمين وعامل الكشري.. ترندات أشعلت التواصل بمصر في 2022

كامل العدد

يذكر أن إسعاد يونس ستعود للدراما التلفزيونية في الموسم الرمضاني 2023 من خلال مسلسل "كامل العدد".

والمسلسل من نوعية الكوميديا الخفيفة، ويتكون من 15 حلقة، بطولة النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السودان يعاني عجزا عن الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية السودان يعاني عجزا عن الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط