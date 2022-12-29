سقطت من درج منزلها.. جراحة عاجلة لإسعاد يونس

أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس أن الإعلامية الشهيرة أجرت، أمس الأربعاء، عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج منزلها.

وأوضحت الصفحة أن الأمر استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة لها، وهي الآن في مرحلة التعافي.

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وطالب القائمون على الصفحة جمهور "صاحبة السعادة" بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ستعود قريباً

ومن جانبه، كشف الدكتور عمر سليمان، أستاذ جراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب بكلية طب جامعة القاهرة، والطبيب المعالج للفنانة إسعاد يونس، تفاصيل حالتها الصحية.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "مدام إسعاد وصلت المستشفى عندها ألم في الفخذ، والأشعة بينت أن عندها كسر في عظمة الفخذ، وعملنا لها تغيير كلي لمفصل الفخذ الأيمن، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وعن موعد خروجها من المستشفى قال سليمان: "على حسب الحالة والتعافي والعلاج الطبيعي، نتوقع ترجع قريبا في وقت كويس".

كامل العدد

يذكر أن إسعاد يونس ستعود للدراما التلفزيونية في الموسم الرمضاني 2023 من خلال مسلسل "كامل العدد".

والمسلسل من نوعية الكوميديا الخفيفة، ويتكون من 15 حلقة، بطولة النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة.