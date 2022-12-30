مصر.. مقتل 3 عناصر شرطة في هجوم على حاجز أمني بالإسماعيلية
التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين في الإسماعيلية بشمال شرق البلاد
لقي 3 عناصر شرطة، الجمعة، مصرعهم في اعتداء على حاجز أمني بمدينة الإسماعيلية في مصر، بحسب مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس.
وأوضحت مصادر أمنية أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.
وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم "عملا إرهابيا" هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات باستثناء منطقة شمال سيناء.
وكشف مصدر أمني أن الهجوم أسفر عن سقوط 16 جريحا.
ومن جانبها، قالت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، الجمعة، إنه تم التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين في الإسماعيلية بشمال شرق البلاد.
وأشارت القناة إلى أن أحد العناصر التي نفذت الهجوم لقي حتفه.
وأفادت وسائل إعلام مصرية أن وزارة الداخلية شددت الإجراءات الأمنية في الإسماعيلية بعد الهجوم على كمين، وأعلنت حالة الاستنفار الأمني.
وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن باقي الجناة الذين فروا في المناطق الصحراوية المتاخمة، فيما تم إغلاق مداخل ومخارج المحافظة.
وفي مايو الماضي، قُتل 11 عسكريا في اعتداء وقع في غرب سيناء.
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