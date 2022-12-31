بعد المقرئ الراقص.. انتقادات لقارئ مصري يغني ومطالبات بإيقافه

بعد إيقاف مقرئ مصري شهير بسبب رقصه خلال تلاوة القرآن ثم اعتذاره بعد ذلك، ظهر مقرئ آخر شهير يغني خلال تلاوته القرآن، ما أثار غضباً واسعاً وانتقادات حادة وسط مطالبات بإيقافه.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لمقرئ مصري شهير وهو "ه.س.ع" حيث كان يتلو سورة الضحى وقدم أداء غنائيا خلال التلاوة بطريقة أثارت غضب المتابعين، مؤكدين أن ما فعله لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم.

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وطالب رواد التواصل بإيقاف المقرئ ومنعه من التلاوة مجددا والتحقيق معه.

وكانت واقعة مماثلة قد شهدتها مصر خلال الأيام الماضية وأثارت عاصفة غضب حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطع فيديو لأحد مشاهير قراء القرآن الكريم وهو الشيخ محمد حامد السلكاوي، ظهر خلاله وهو يرقص ويقدم حركات معيبة بيديه وجسده خلال تلاوة آيات من سورة الشورى بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم.

وطالب المغردون بمنع المقرئ من التلاوة مرة أخرى أو اتخاذ ما يلزم من إجراء تجاهه.

من جانبها أصدرت نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، بيانًا قررت فيه وقف المقرئ وإحالته للنيابة العامة.

وقالت إنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة لاتخاذ اللازم كما قررت تكليف المستشار القانوني لها بإبلاغ النيابة العامة.

وعلى الفور اعتذر المقرئ الشهير في تدوينة له عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركة اللاإرادية التي انتابتني حين تلاوة كتابه الكريم، مضيفا بالقول ولا أبغي من هذا الاعتذار تخفيف العقوبة الموقعة عليّ من لجنه اختبار القراء والمبتهلين الموحدة ونقابة القراء، وإنما أبغي رضا الله والغفران عن حركتي اللاإرادية.