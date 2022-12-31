ستعلن عنه بعد غد.. مصر تستعيد كنزاً ثميناً من أميركا

أعلنت مصر استعادتها كنزاً أثرياً ثميناً كان قد تم تهريبه للولايات المتحدة الأميركية.

ويعقد سامح شكري وزيـر الخـارجيـة المصري بعد غد الاثنين مؤتمرا صحافيا مشتركاً مع الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار في حضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة لتسليم تابوت أثري يعرف باسم "التابوت الأخضر استعادته القاهرة مؤخرا من واشنطن في إطار خطة مصرية لاستعادة جميع الآثار المهربة.

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وذكرت مصادر مصرية أن القاهرة وبجهود دبلوماسية كبيرة تمكنت من استعادة تابوت خشبي من العصور القديمة تم ‏تهريبه من البلاد بطريقة غير شرعية، و يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية.

وكانت مصر قد أعلنت سابقا أن نحو 32 ألفا و638 قطعة أثرية اختفت من مخازن وزارة الآثار المصرية على مدار عدة عقود.

وقالت الوزارة إنها تقوم بحصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع المفقودات على مدار السنوات السابقة حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

وذكرت الوزارة أن ٩٥% من الآثار المهربة يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من 50 سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تمت سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

من جانبه، كشف مجلس الوزراء المصري في إحصائية له أن مصر استردت 222 قطعة أثرية مهربة، و21 ألفا و660 عملة معدنية من عدة دول مؤكدا أن الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية والعدل والآثار تبذل جهودا مكثفة لاستعادة الآثار المسروقة والمهربة.

واستردت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يربو على 660 قطعة من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، إضافة إلى 9 قطع أثرية تتضمن تماثيل وتوابيت من فرنسا، و3 قطع من ألمانيا بعد خمسة أعوام من تهريبها.

وتسلمت السفارة المصرية في سويسرا 26 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال كان قد تم عرضها للبيع بأحد المواقع الإلكترونية، كما تم استعادة 123 قطعة أثرية تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، من واشنطن بعد أن أثبتت وزارة الآثار أحقية مصر في ملكية هذه القطع.

وقبل شهور أعلنت النيابة المصرية عن استردادها من السلطات الإسبانية، 36 قطعة أثرية مُهربة إلى مدريد، فيما أعلنت وزارة السياحة والآثار قبل أسابيع عن استردادها 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية.