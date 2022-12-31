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علاء مبارك وعمرو أديب

علاء مبارك يدخل على خط معركة "المطبلين" بين ساويرس وأديب بمشهد من "مسرحية"

جاء تدخل علاء بعدما طلب منه أحد المعلقين أن يسجل رأيه بتبادل الاتهامات بين ساويرس، وأديب

العربية.نت
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دخل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على خط معركة "المطبلين" بين الإعلامي عمرو أديب، ورجل الأعمال نجيب ساويرس بتعليق طريف.

ونشر علاء رداً على تغريدة ساويرس، التي تضمنت أيضا رداً من أديب، ضمّنه مقطع فيديو لمشهد من إحدى المسرحيات المصرية القديمة، يشير من خلاله إلى سعادته بالمشادة.

جاء تدخل علاء بعدما طلب منه أحد المعلقين أن يسجل رأيه بتبادل الاتهامات بين ساويرس، وأديب.

وكان ساويرس، قد تفاعل مع صورة تُظهر عددا من الإعلاميين المصريين بينهم عمرو أديب ومصطفى بكري، وكل منهم يحمل طبلة، في إشارة إلى اتهامهم بالتطبيل للنظام وكتب تعليقا على الصورة يقول: "فيه واحد ناقص".

وهو ما استدعى ردا من أديب قال فيه "احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب، جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات ويا خسارة وعجبي".

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