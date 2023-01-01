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صورة مرتكبي الفعل الفاضح على جسر بمصر
صورة مرتكبي الفعل الفاضح على جسر بمصر

اعترافات صادمة لمرتكبي الفعل الفاضح على جسر في مصر

اعترف الشاب والفتاة خلال الإدلاء بأقوالهما أنهما يعيشان قصة حب ملتهبة منذ سنوات وتعددت لقاءاتهما العاطفية بعيدا عن عيون الأهل

القاهرة - العربية.نت
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تكشفت تفاصيل جديدة في واقعة الفيديو الفاضح، الذي هز مصر خلال الساعات الماضية، والذي تضمن مشاهد غير أخلاقية بين شاب وفتاة على جسر أمام المارة بوضح النهار.

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اعترافات الشاب

واعترف الشاب والفتاة خلال الإدلاء بأقوالهما بأنهما يعيشان قصة حب ملتهبة منذ سنوات، وتعددت لقاءاتهما العاطفية بعيداً عن عيون الأهل، وكانا خلالها يتبادلان الغرام، لكنهما وقعا في المحظور هذه المرة، ومارسا الفعل الفاضح على الجسر دون معرفتهما بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة وتدعى"ن ك" من مواليد العام 2004 حيث تبلغ من العمر 19 عاما وأن الشاب ويدعى "ي م" من مواليد العام 2005 ويبلغ من العمر 18 عاماً ويصغر الفتاة بعام، وأنهما مازالا في المرحلة الثانوية ويقيمان في منطقة الشرابية شمال القاهرة.

من فيديو الفعل الفاضح
من فيديو الفعل الفاضح

كاميرا اصطادتهما

وأكدا أنهما قرر الخروج في نزهة والسير على جسر الساحل القريب من منطقة إقامتهما ومارسا الغرام حتى التقطتهما كاميرا هاتف أحد سكان العقارات المقامة بجوار الجسر والمطلة عليه.

من جهتها، أمرت النيابة باستدعاء أسرتي الشاب والفتاة لمعرفة السن الحقيقية لهما، تمهيدا لترحيلهما إلى نيابة الأحداث.

وكان الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع قد أثار ضجة كبيرة وعاصفة من الغضب بسبب جرأة الشاب والفتاة على ممارسة هذا الفعل غير الأخلاقي في وضح النهار ودون خوف أو محاولة للتستر أو الحياء.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الشاب والفتاة، وألقت القبض عليهما ووجهت لهما تهمة ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام.

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