السعودية والإمارات تدينان الهجوم على الأمن المصري.. وداعش يتبنى

شددت كل من السعودية والإمارات على دعم الحكومة المصرية في أعقاب الهجوم على قوة أمنية، الجمعة، وهو الهجوم الذي تبناه، السبت، تنظيم داعش.

وأدانت السعودية، السبت، الهجوم الذي وقع، الجمعة، في مدينة الإسماعيلية المصرية واستهدف حاجزا أمنيا.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا لوزارة الخارجية عبرت خلاله عن "إدانة واستنكار" السعودية للهجوم.



وأعلنت الخارجية السعودية عن "وقوف المملكة وتضامنها مع مصر قيادة وحكومة وشعبا".

الإمارات تدين الهجوم على قوة للأمن المصري

كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قوة للأمن المصري، وأكدت مساندتها للحكومة المصرية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن بيان لوزارة الخارجية أن الإمارات تدعم وتؤيد بشكل كامل "كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية سيادتها وأمنها، ومواجهة الإرهاب".

وأضاف البيان أن الإمارات تستنكر بشدة "هذه الأعمال الإجرامية"، وتشدد على "رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

هذا وأعلن تنظيم داعش، السبت، مسؤوليته عن الهجوم، وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن الهجوم أدى "لمقتل 3 عناصر وإصابة 12 آخرين على الأقل بينهم ضابط".

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن مسلحين اثنين أطلقنا النار على الحاجز الأمني لدى اقترابهما منه، على متن سيارة أو دراجتين بخاريتين وفقا لروايتين مختلفتين، وأن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين، وأصابت الآخر الذي لاذ بالفرار.

المصادر الأمنية التي نقلت عنها وكالات الأنباء أشارت إلى مقتل 3 في الهجوم، بينهما اثنان من الشرطة على الأقل، فضلا عن وقوع جرحى.

وفي مايو الماضي، قُتل 11 عسكريا مصريا في اعتداء وقع في غرب سيناء.