فيديو الفعل الفاضح على جسر بمصر.. بلاغ ضد المصور

ما زالت تداعيات واقعة فيديو الفعل الفاضح على جسر بمصر وفي وضح النهار تتوالى، فقد تقدم محام مصري ببلاغ اليوم الأحد للنائب العام ضد مصور الفيديو وناشره على مواقع التواصل مطالبا بالتحقيق معه وإحالته لمحاكمة عاجلة.

تلسكوب!

وقال مقدم البلاغ لـ"العربية.نت" إنه تقدم اليوم الأحد، ببلاغ إلى النائب العام، متهماً المصور بتصوير الواقعة من على بعد كيلومترات وبكاميرا مزودة بزووم وتلسكوب مكبر غير مرخص باستخدامه، مضيفا أن المصور نشر الفيديو على مواقع التواصل لحصد المشاهدات وجني الأرباح وهو ما تحقق بعد أن حظي الفيديو بملايين المشاهدات.

مادة اعلانية

وأضاف هاني سامح أن المصور قام باستخدام وسائل إلكترونية توجب العقاب وفق قانون تقنية المعلومات، كما انتهك قرار رئيس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، والذي ينص على أن يحظر تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة وتصـوير الأطفـال وتصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.

تصوير دون تصريح

واتهم المحامي المصور بمخالفة أخرى وهي استخدام معدات التصوير الاحترافي فى التصوير الشخصي دون تصريح مسبق، وهو ما يجعله يقع تحت طائلة المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل إلى ثلائمائة ألف جنيه، كل من استخدم موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

وكانت قد تكشفت تفاصيل جديدة في واقعة الفيديو الفاضح الذي هز مصر خلال الساعات الماضية وتضمن مشاهد غير أخلاقية بين شاب وفتاة على جسر أمام المارة بوضح النهار.

اعترافات المتهمين

واعترف الشاب والفتاة خلال الإدلاء بأقوالهما أنهما يعيشان قصة حب ملتهبة منذ سنوات وتعددت لقاءاتهما العاطفية بعيدا عن عيون الأهل، وكانا خلالها يتبادلان الغرام لكنهما وقعا في المحظور هذه المرة، ومارسا الفعل الفاضح على الجسر دون معرفتهما بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة وتدعى "ن ك"، من مواليد العام 2004 حيث تبلغ من العمر 19 عاما وأن الشاب ويدعى "ي م"، من مواليد العام 2005 يبلغ من العمر 18 عاما ويصغر الفتاة بعام، وأنهما ما زالا في المرحلة الثانوية ويقيمان في منطقة الشرابية شمال القاهرة.