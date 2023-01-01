في اتصال هاتفي.. السيسي يبحث مع نتنياهو التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وهنأ الرئيس السيسي رئيس الوزراء نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) January 1, 2023

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وأكد الرئيس المصري على مواصلة القاهرة تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وشدد السيسي على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، مؤكدا على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

من جهته، نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً على تويتر اليوم الأحد، يؤكد أن بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبديا رغبتهما في دفع العلاقات بين مصر وإسرائيل قدماً، بما في ذلك إزاء التطورات الأخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية.

كما أعرب الزعيمان عن رغبتهما في دفع العلاقات بين مصر وإسرائيل قدما على جميع الأصعدة.

وأكد الزعيمان على أهمية دفع السلام والاستقرار والأمن قدما، لمصلحة الشعبين وجميع شعوب الشرق الأوسط.