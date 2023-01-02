ساويرس حول اعتذاره عن صورة "التطبيل": كلام فارغ
رجل الأعمال المصري نشر صورة "معدلة" من حساب مغرد مجهول تجمع 6 إعلاميين، على رأسهم عمرو أديب، يحملون "طبلة"
في تعليق له على نبأ اعتذاره لإعلاميين مصريين بعد نشره صورة "التطبيل" المثيرة للجدل، قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس "كلام فارغ".
كلام فارغ… https://t.co/t3mdkCRt9q— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 2, 2023
جاء ذلك ردا على سؤال أحد المغردين له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول رأيه في نبأ اعتذاره للإعلاميين خلال حفل خاص في الجونة، ليرد ساويرس قائلا: "كلام فارغ".
اتهام بالمبالغة في دعم النظام
ودخل ساويرس الأسبوع الماضي، في سجال مع إعلاميين مصريين، بعد تعليقه على صورة مزيفة ساخرة لعدد من الإعلاميين يدقون الطبول، في إشارة لكلمة "التطبيل" التي يستخدمها مصريون لاتهام الإعلاميين بالمبالغة في دعم وتأييد النظام.
ونشر ساويرس صورة "معدلة" من حساب مغرد مجهول تجمع 6 إعلاميين، على رأسهم عمرو أديب، يحملون "طبلة"، ليقوم نجيب ساويرس بتغريدها مرة أخرى على حسابه، كاتبًا عليها:" فيه واحد ناقص...".
واعتبر عمرو أديب أن إعادة تغريد نجيب ساويرس للصورة، تحمل إشارة مباشرة واتهام له ولزملائه، بـ "التطبيل"، ليرد عمرو أديب بتعليق على تغريدة ساويرس: "احنا مكسبناش من التطبيل قد مانت كسبت من تطبيلك يانجيب. جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات وياخساره وعجبي".
الصورة المعدلة كانت تجمع كلا من: عمرو أديب، أحمد موسى، مصطفى بكري، محمد الباز، معتز بالله عبد الفتاح وتامر أمين.
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