بعد اتهامه بهتك عرض سيدة عراقية.. داعية مصري يتهم مستشفى شهيراً بالتسبب في وفاة زوجته

في واقعة جديدة، حرر الداعية المصري عبدالله رشدي محضرا يتهم فيه مستشفى شهيرا بمنطقة القاهرة الجديدة وأحد الأطباء، بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته، بسبب خطأ طبي.

وبدأت القصة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الداعية الإسلامي، يتهم فيه مستشفى شهيرا بالتسبب في وفاة زوجته التي تبلغ من العمر 35 عاما بسبب خطأ طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى.

انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ خمسَ عشرةَ سنةٍ؛ كانت فيها الزوجةَ المُحِبَّةَ ورفيقة الدرب الوفية؛ مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله.

صلاةُ الجنازة غداً الأحد بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة عقب صلاة الظهر. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) December 31, 2022

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قصة المليون جنيه

وقال رشدي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرة دامت 15 سنة، كانت فيها الزوجةَ المُحبة ورفيقة الدرب الوفية، مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله".

وكشف مصدر مقرب من رشدي حسب تقارير محلية، بعض التفاصيل الخاصة بحالة زوجته وما طلبه المستشفى، قائلًا: "زوجته على الأجهزة منذ خمسة أشهر، وأمس طلب المستشفى منه مبلغا خياليا كتكاليف الفترة الماضية، حيث طلبوا قرابة المليون جنيه"، لافتاً إلى أن الداعية طلب من المستشفى تقريرًا طبيًّا بالحالة لكنهم رفضوا أن يعطوه إياه.

ويتهم رشدي المستشفى بارتكاب خطأ طبي أثناء تخديرها وتجهيزها للعملية الجراحية تسبب في وفاة زوجته، وأن جرعة زائدة من بنج التخدير أدت إلى فشل في وظائف الكلى وتوقف عضلة القلب"، على حد قول أحد أصدقائه المقربين.

داعية مثير للجدل

يذكر أن الداعية عبدالله رشدي يثير الجدل كثيراً بآرائه، كما أن التحقيقات لا تزال مستمرة في اتهامه بهتك عرض سيدة عراقية تدعى جيهان صادق جعفر.

كما تنظر جهات التحقيق دعوى عزله وإيقافه عن عمله بوزارة الأوقاف، وحظر صفحاته على مواقع التواصل لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات.