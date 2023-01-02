من أمام الكعبة.. فنانة مصرية تثير الغضب بفيديو عبر "تيك توك"

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة هلا رشدي ترند محرك البحث "غوغل" بعد موجة حادة تعرضت لها من قبل متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" بسبب فيديو مع ابنها في الكعبة.

وظهرت رشدي في الفيديو وهي تقوم بالتصوير مع ابنها عبر تطبيق "تيك توك،"، وعلقت عليه قائلة: "حبيبي يا معز.. قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر.. قولت اتصور معاه كام صوره وألعب معاه شوية.. وتخيلت ساعتها سيدنا النبي وهوه بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهمه بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع راسه من السجود إلا لما يخلصوا لعب.. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم".

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هجوم شرس

وتعرضت هلا رشدي إلى هجوم شرس من قبل متابعيها بسبب هذا الفيديو، حيث قال البعض لها: "ملقيتيش مكان غير الحرم تعملي فيه الهبل ده؟؟ مفيش تقوى لله خالص؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل"، وقال آخر: "احترام الكعبة وهيبيتها فين.. دا حتى اسمه بيت الله الحرام".

من جانبها، تجاهلت المطربة المصرية كل الهجوم الذي تعرضت له وأعلنت عن موعد حفلها القادم، والذي من المقرر إقامته يوم الجمعة بعد المقبل.

ونشرت رشدي فيديو عبر خاصية القصص بحسابها الشخصي على "انستغرام"، تعلن من خلاله عن أولى حفلاتها في العام الجديد، وعلقت على الفيديو: بناءً على طلب الحبايب.. يوم الجمعة 13 يناير هتبقى أولى حفلاتي في 2023.

وقالت في الفيديو: "إن شاء الله حفلتي في ساقية الصاوي يوم 13 يناير يوم الجمعة الساعة 7 وكل الناس إجازة وهنتشقلب وهننبسط وابعتولي الأغاني اللي نفسكوا تسمعوها".

"شايلة اسمه"

كانت رشدي قد طرحت أحدث أغنياتها "شايلة اسمه" عبر قناتها الرسمية بيوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وروّجت للأغنية عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وكتبت: "ربنا يخلي كل الآباء الطيبين ويبارك في عمرهم".

يذكر أن آخر أعمال المطربة هلا رشدي مشاركتها في مسلسل "مكتوب عليا"، إلى جانب كل من النجوم أكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنا، وقد دارت قصته حول "جلجل" أكرم حسني، الذي يستيقظ صباحًا فيجد كلمات على جبينه لا يراها غيره، ومن هنا تبدأ أحداث العمل.