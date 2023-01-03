بعد الصدمة.. هذا ما كشفته التحقيقات بوفاة زوج "البلوغر" المصرية!
تحقيقات النيابة العامة أكدت عدم وجود شبهة جنائية في وفاة زوج مريم جودة
وسط حالة من الحزن في مدينة الإسكندرية، تم تشييع جثمان المخرج المصري محمد تيفا زوج "البلوغر" مريم جودة، الذي وافته المنية بعد ساعات قليلة من نشر زوجته صور احتفالهما برأس السنة، إلى مثواه الأخير.
وقبل ذلك، كشفت التحقيقات الأولية أنه بعد مناظرة جثمان زوج "البلوغر" المصرية، تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية في جسد المتوفى.
وبعد عرض الجثمان على الطب الشرعي وفق قرار النيابة العامة، تأكد عدم وجود أية شبهة جنائية حول الوفاة.
وطالبت النيابة بتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، واستجوبت الجهات المختصة زوجته "البلوغر" مريم جودة، التي أكدت أن زوجها توفي بعد أقل من 24 ساعة من نشر صور لهما احتفالًا بليلة رأس السنة الميلادية وأنه لم يكن يشكو من أي شيء.
وفاة مفاجئة
وأعلنت "البلوغر" مريم جودة، خبر وفاة زوجها محمد عبد اللطيف، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد ساعات قليلة من نشر صور لهما بعد احتفالهما بليلة رأس السنة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ الوفاة المفاجئة بحالة من الصدمة والفزع.
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