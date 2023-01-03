تيار رابع يلوح وينسلخ.. انقسام جديد بالإخوان بسبب كتاب سيد قطب

لا تزال أزمة الانقسامات والانشقاقات تتعمق داخل جماعة الإخوان ولم تخف حدتها، حتى بعد وفاة إبراهيم منير القائم بعمل مرشد الجماعة وقائد جبهة لندن، حيث ظهرت انقسامات جديدة تزامناً مع إعلان القيادي الإخواني عصام تليمة إعادة نشر الطبعة الأولى من كتاب "في ظلال القران" لمنظر التنظيم سيد قطب، والذي تضمن مشروع الجماعة ومنهجها الحركي.

"طمس هوية سيد قطب"

واتهمت قيادات الجماعة تليمة بنشر الكتاب لمحاولة طمس هوية سيد قطب ومشروع الجماعة كلية، والتنصل من فكر منظر التنظيم فى التوحيد والحاكمية والولاء والبراء والمنهج الحركي من الانتشار حتى الوصول لأستاذية العالم.

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بداية القصة كانت قبل أيام حينما أعلن عصام تليمة، القيادي الإخواني الهارب لتركيا، والذي شغل منصب مدير مكتب الدكتور يوسف القرضاوي مفتي الجماعة الراحل، إعادة نشر الطبعة الأولى لكتاب "ظلال القرآن" لـسيد قطب، وهي النسخة التي تم إعادة طبعها مرات متعددة وإضافة أجزاء كثيرة لها ضمت أفكار قطب عن الحاكمية والجاهلية والتكفير والعزلة الشعورية، وهو ما رأته قيادات الإخوان محاولة للتنصل من أفكار قطب وإظهار الجماعة، وكأنها نسبت له ما لم يقله وتعاملت معه كمنهج تنظمي وحركي لها واستمرت فيه منذ وفاته وحتى الآن.

ما هي قصة الكتاب؟

قصة الكتاب تعود لنهايات الأربعينيات حين بدأ قطب إعداد الكتاب بطلب من "مجلة المسلمون" التي كان يرأس تحريرها سعيد رمضان، صهر مؤسس الجماعة حسن البنا، وبدأ بالفعل فيه، ومع دخوله السجن عام 54، توقف المشروع، لكنه عاد للكتابة مرة أخرى وهو داخل السجن بعدما رفعت مجلة المسلمون قضية على مصلحة السجون في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مطالبة المؤلف باستكمال التفسير.

ونفّذت الدولة الحكم القضائي، وكتب قطب أجزاء أخرى من الكتاب وأضاف المنهج الحركي للجماعة إليه وهو الكتاب النهائي الذي أصبح منهجا ودستورا للجماعة إلى اليوم، حتى جاء تليمة ونشر الطبعة الأولى منه، والتي لم يذكر فيها قطب المنهج الحركي ولا الحاكمية وغيرها.

ووفق تفسيره لما فعله وردا على الهجوم عليه، قال تليمة عبر منشور على صفحته على مواقع التواصل إن قطب واحد من هؤلاء الذين مر فكرهم بمراحل، ولذا يثور الجدل كثيرا حول فكره، وبخاصة فكرة اتهامه بوصم المجتمع الإسلامي بالجاهلية، والحكم بتكفيره، وهي قضية دوما تذكر وتنسب له، مضيفا أن الكتاب مر بتحولات وكتب على مراحل، فمرحلة ما كتبه قطب منه قبل السجن يختلف عما كتبه في السجن، ولذلك تقرر نشر الطبعة الأولى لتتحول دفة الحديث البحثي في اتجاه جديد يتناول مرحلة سيد قطب الفكرية الأخيرة.

الطبعة الأخيرة

وتساءل تليمة قائلا: "إن الطبعة الأخيرة من كتاب قطب التي انتهجها الإخوان باتت مثار جدل كبير وتختلف كلية عن الطبعة الأولى، فهل التغير هنا بسبب ما تعرض له قطب داخل السجن، أم بسبب التعذيب، أم حدث تغير في فكر الرجل نفسه؟ وما السبب الحقيقي لتغيره؟".

وفور صدور الكتاب وخروجه للنور هاجمت جبهة إسطنبول وجبهة لندن والتيار الثالث داخل الإخوان تليمة واتهموه صراحة بالعمل على نسف الجماعة وتحويلها لتيار فكري، واصفين ما فعله بأنه فجور وخيانة للأمانة، وأنه يعمل لحساب آخرين يكرهون فكر سيد قطب فى الحاكمية والولاء والبراء.

تيار جديد لنسف الجماعة

ويرى التيار الثالث داخل الجماعة والمعروف باسم "الكماليون"، نسبة لمحمد كمال قائد الحركات النوعية المسلحة التابعة للتنظيم، والذي قتل في مواجهة مع قوات الأمن في العام 2016، أن الكتاب يقف وراءه تيار جديد يحاول نسف الجماعة، وتحويلها لتيار فكري وهو تيار سينبثق من داخل جبهة لندن وكان يدعم ذلك إبراهيم منير قبل وفاته.

ومن جانبه يقول الدكتور عمرو عبد المنعم، الباحث في حركات الإسلام السياسي لـ "العربية.نت"، إن الطبعة الجديدة لـ"ظلال القرآن" لسيد قطب منظر الجماعة وواضع أسس التكفير والعزلة الشعورية ومنهح الانقلابات العسكرية والتنظيمية، كشف حجم الخلاف والعمق داخل الإخوان المسلمين في الوقت الحالي حول الفكر التكفيري والغلو الذي وصلت إليه الجماعة.

وأضاف أن جماعة الإخوان مرت بشأن أفكار سيد قطب بعدة مراحل منها مرحلة تأييد أفكاره بالجملة، ثم مرحلة الاستفادة من أفكار التكفير لديه وخاصة في الطبعة الجديدة التي أعاد إنتاجها خلال تواجده في السجن وتفسير آيات القتال والجهاد وأحكام الاستضعاف في سورتي "التوبة" و"الأنفال"، ثم تأييد تلك الأفكار مرة أخرى كلية بعد تولي المجموعة القطبية التنظيم ثم التراجع والمراوغة في تأييد أفكاره بعد الوصول إلى الحكم.

وذكر أن الجماعة كانت تدرس كتب "الظلال" و"المعالم" و"هذا الدين" و"المستقبل لهذا الدين"، وكانت تقر في مناهجها التربوية قراءة كتاب تفسير "الظلال" وخاصة باب "سورتي التوبة والأنفال"، كما أقرت مناهج التربية الجديدة داخل الجماعة منهجيات سيد قطب في التكفير بل أقرت كتاب "المعالم" وخاصة مجموعة "الكماليين" ومجموعة الشباب، مشيرا إلى أن ورثة قطب تحفظت على النسخة الجديدة التي نفذها وطبعها تليمة وقالت إنها من بعض أفكار قطب وليست كلها.

"دار النشل"

وكشف الباحث المصري أن مجموعة إسطنبول بقيادة محمود حسين شنت حملة كبيرة على الطبعة والناشر ووصفت دار النشر للكتاب بـ"دار النشل" واعتبرت أنه مخطط من مجموعة إبراهيم منير لتفريغ الجماعة من آليات الصراع التي سنها وابتكرها قطب في الظلال وترويج لمخطط وضع آليات تيار جديد يشارك فيه عصام تليمة والدكتور حلمي الجزار مسؤول المكتب السياسي السابق واتفقا عليه في آخر لقاء كما وصفت مجموعة حسين الطبعة بأنها مسروقة ومحرفة ومغصوبة ومختلسة وأفتوا بحرمة شرائها أو اقتنائها.

ويشير عبدالمنعم إلى تجدد المعارك حول مدينة معالم قطب البعيدة عن حاضر المسلمين ومستقبلها يدل على أن أفكار منظر تنظيم الإخوان لم تنتهِ ولن تنته، و لهذا فإنّ ما فعله تليمة قد يعبر عن مرحلة جديدة يريدها الإخوان ويريدون أن يؤكدوا فيها على أن أفكار قطب تجاوزها الزمن ويعلنون تنصلهم منها.