عفو رئاسي عن فنان مصري أدين بالانضمام لجماعة إرهابية

كشف طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن وجود قائمة بأسماء المفرج عنهم بعفو رئاسي حديثا شملت 27 شخصا بينهم الفنان حمادة صميدة.

وذكر العوضي أن الفنان حمادة صميدة كان قد اتهم في القضية رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

مادة اعلانية

إساءة لأفراد الشرطة

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صميدة بعد تداول فيديو تمثيلي على مواقع التواصل يظهر فيه في كمين وهمي ويتضمن إساءة لأفراد الشرطة خلال توقيف مواطنين.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين قاموا بتصوير فيديو تمثيلي، يظهر فيه أحد الفنانين وهو يقوم بدور ضابط شرطة ومعه آخر ويلقيان القبض على فتاة وشاب من داخل سيارة، على أساس ارتكابهما فعلًا فاضحاً في الطريق العام.

ولاقى الفيديو حينها تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل وحقق نسبة مشاهدات عالية وأرباحا كبيرة.

وعليه، أصدرت وزارة الداخلية حينها بيانا على خلفية ضبط المتهمين، كشفت فيه ملابسات المقطع، لافتة إلى أن المشهد التمثيلي تم أداؤه بصورة توحي بأن الواقعة حقيقية، حيث حددت المشتبه بهم حينها وضبطتهم وهم 5 أشخاص، مشيرة إلى أنه ضبط بحوزة أحدهم طبنجة صوت، جهاز اتصال لاسلكي من المستخدم لدى الشركات الخاصة.

واتهم صميدة بالمشاركة في الفيديو، وأدين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وصميدة من مواليد 21 فبراير من العام 1982، عمل في مرآب للسيارات، وبائع أنابيب، قبل أن يتجه للتمثيل، وكان أول أعماله الفنية فيلم "بوبوس" مع الفنان عادل إمام عام 2009.