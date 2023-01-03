"الستر واجب".. العوضي ينتقد تداول فيديو الفعل الفاضح بمصر

فيما لاتزال قصة الفعل الفاضح أعلى جسر في مصر تشغل الكثيرين، انتقد الفنان أحمد العوضي رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الواقعة التي ارتكبها شاب وفتاة في منطقة الساحل بالقاهرة.

"مش موضوع كوميدي"

وكتب العوضي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الستر من صفات الله ملك الملوك هو الستار، ولولا ستر الله علينا ما طابت الحياة، كلنا بنطلب من ربنا الستر، لما بتدعي لحد بتقوله ربنا يسترها علينا وعليك".

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وتابع العوضي: "موضوع الولد والبنت على الكوبري مش موضوع كوميدي يجوز إننا نهزر فيه، ده فضح، حتى لو هما اللي فضحوا نفسهم واجبنا احنا اننا نستر ونعدي الموضوع لكن التركيز عليه ونشر الصور هو فضح ودي مش أخلاقنا".

وأضاف: "ياريت نتروى ونفهم اننا كلنا ربنا ساترنا فلو ربنا شال ستره علي بني آدم افهم ان في لحظه ممكن الستر يتشال من عليك"، مختتما "ربنا يسترها علينا وعليكم وعلي كل إخواتنا".

عمل مناف للآداب

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شاب وفتاة يقومان بأعمال منافية للآداب بالطريق العام أعلى كوبري بمنطقة الساحل.

وبإجراء التحريات وفحص الفيديو أمكن تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد هوية الشاب والفتاة، وبمواجهتهما أقرا بصحة ارتكابهما الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي للشاب والفتاة، أثناء ارتكابهما هذا الفعل المخل بالآداب أعلى أحد الجسور بمنطقة الساحل بالقاهرة، وبيان الهدف من التصوير والنشر.

وأمرت النيابة أيضا بإخلاء سبيل الشاب والفتاة عقب ضبطهما واستجوابهما وإقرارهما بارتكاب الفعل المخل، وذلك بضمان مالي قدره ألف جنيه لكل منهما.