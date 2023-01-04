بالصور.. الثلوج تكسو قمة جبل موسى بسانت كاترين جنوب سيناء

في مشهد رائع، كست الثلوج قمم الجبال في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء أعقبها سقوط للأمطار المتوسطة لتبدأ المدينة في استقبال موسم الثلوج وانخفاض درجة الحرارة دون الصفر مع توقعات بوصولها لـ7 درجات تحت الصفر، وفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية.



سانت كاترين سانت كاترين

تحذيرات للمتسلقين

وحذر اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح لـ"العربية.نت" القادمين لصعود جبل موسى من تساقط الثلوج، مطالباً إياهم بضرورة توخي الحذر أثناء الصعود والالتزام بتعليمات الأدلة البدوية.

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وكشف العناني أن سانت كاترين شهدت بداية سقوط ثلوج خفيفة وأمطار متوسطة لبعض الوقت، مشيراً إلى أن المدينة رفعت درجة الاستعداد القصوى واستعدت بالمعدات الثقيلة لكسح الثلوج.

حالة عدم استقرار بالطقس

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة نويبع بجنوب سيناء مساء أمس الثلاثاء، تساقط أمطار متوسطة صحبها برق ورعد شديدان، مع تكاثف السحب فوق سماء المدينة، وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، الأمر الذي دفع الوحدة المحلية للمدينة لرفع حالة الطوارئ القصوى.

ورغم ما شهدته مدن محافظة جنوب سيناء من تقلبات مفاجئة في حالة الطقس، وتساقط الأمطار والثلوج ، إلا أن حركة الملاحة والأنشطة بالموانئ البحرية في المحافظة لم تتأثر بالتغيرات في الأحوال الجوية. ولم تصدر هيئة موانئ البحر الأحمر حتى الآن أي بيان عن توقف حركة الملاحة البحرية.