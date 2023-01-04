"حظه عثر".. لص حاول السرقة فسقط من الطابق الرابع

في واقعة غريبة وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الحظ العثر"، أصيب لص في العقد الثالث من العمر بكدمات وكسور إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء محاولته سرقة شقة بأحد العقارات بمدينة طنطا في محافظة الغربية المصرية.

وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا من الأهالي بالحادث الذي وقع في شارع الحلو بمدينة طنطا، إذ تبين أنه أثناء محاولة المذكور تسلق أحد العقارات لسرقة شقة بالطابق الرابع، سقطت في منور العقار، مصابا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد.

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وتم على الفور نقله إلى مستشفى الجامعة بطنطا لمحاولة إسعافه، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

عقوبة السرقة

ووفق قانون العقوبات المصري وتحديداً المادة 318 فإنه يعاقب بالسجن لمدة عامين كل من يرتكب واقعة السرقة إذا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.